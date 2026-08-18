Questione di cifre, ma pure di tempi per un sostituto: su Kean i viola fanno muro. E il bisogno di vendere riguarda altri

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Rispedita al mittente la prima offensiva del Como per Kean, troppo pochi i 30 milioni offerti. In casa viola nessuno si scompone: non c'è bisogno di vendere nè i tempi per individuare un sostituto all'altezza

Dialoghi a distanza prima che il Como decidesse di passare dalle parole ai fatti. L’offerta recapitata ieri al Viola Park da circa 30 milioni è ancora insufficiente a soddisfare le pretese di Paratici, ma intanto apre ufficialmente la trattativa per il numero 9 viola. Un’ipotesi a lungo preventivata, e adesso per forza di cose diventata concreta come l'irrigidimento viola. Perchè un conto sono i numeri, comunque troppo bassi in questa prima mossa, e un altro i tempi, quelli necessari a trovare un sostituto all'altezza di Kean..

Distanza tra richiesta offerta

Così la certezza sulla punta è che la valutazione del club viola sia decisamente più alta, almeno intorno ai 40/45 milioni di euro, se non di più. Ed è poi su questo piano che era lecito attendersi risposte fredde dal Viola Park poco dopo la prima offerta lariana. Logico che davanti a scenari del genere qualsiasi ipotesi di trattativa chiusa sia pura fantasia, altrettanto che al di là di qualsiasi colloquio in corso o il Como alza l’offerta o di Kean sulle rive del Lago non se ne parla. Anche perchè, per inciso, da casa viola si fa intendere che non c'è nessuna necessità di vendere Kean e conseguentemente pure di mettersi in cerca di un nome nuovo per l'attacco.

Nessun bisogno di vendere

Vero, Paratici non può nemmeno ignorare tutta una serie di conteggi di mercato che certificano un saldo negativo imponente. Con oltre 100 milioni di investimenti ad oggi le cessioni non hanno portato più di una trentina di milioni nelle casse viola, obbligando il club a restare in attesa di offerte importanti anche per altri elementi, come Fagioli, ma pure come i vari Dodò o Fortini comunque in odore di partenza. Diverso il discorso degli esuberi, visto che nemmeno su Nzola, o Sottil, o ancora Barak sembra muoversi qualcosa, ma intanto a margine dell'offensiva viola il ds viene raccontato molto poco propenso a una ricerca sul mercato che riguardi un nuovo numero 9 da consegnare a Grosso.

Fronte esterni sempre aperto

E' semmai sulle fasce che c'è da fare, ed è su questo che resta focalizzata la Fiorentina. Il fronte esterni si amplia con l’ingresso di un altro profilo monitorato dalla Fiorentina, quello del tedesco del Werder Brema Njinmah. Nativo di Amburgo, ma con origini nigeriane, il tedesco rappresenta una nuova pista per la priorità offensiva della Fiorentina, quella di consegnare a Grosso esterni di ruolo che gli consentano di tornare al modulo originario, il 4-3-3 fin qui considerato di riferimento. Anche su questo fronte, in fondo, molto può dipendere da quanto incasserà la Fiorentina nei prossimi giorni, motivo in più per seguire da vicino ogni evoluzione sul futuro di Kean e sugli altri cedibili da qui alla chiusura del mercato.