Il tempo insidia il Como per Kean: servirebbe il sostituto a Firenze
Dopo settimane di voci, il Como ha fatto la prima mossa concreta per Moise Kean, presentando alla Fiorentina un’offerta da 30 milioni: 5 per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto. Si tratta però di una proposta giudicata troppo bassa dal ds Fabio Paratici. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, questa mattina in edicola, la società viola considera Kean il centravanti titolare della prossima stagione, con Mateo Pellegrino come alternativa.
Da non sottovalutare le tempistiche
Anche la scelta di affidargli la maglia numero 9 conferma la fiducia del club. La trattativa resta comunque aperta: un rilancio del Como di altri 10-15 milioni potrebbe cambiare la situazione. A complicare tutto c’è il fattore tempo. Mancano due settimane alla chiusura del mercato e la Fiorentina avrebbe bisogno di tempo per trovare un sostituto all’altezza. Se il Como vorrà davvero Kean, dovrà quindi muoversi rapidamente.
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