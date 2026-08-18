Aquilani: "Pinamonti e Thorstvedt ci hanno chiesto la cessione"

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Dopo il successo per 3-0 contro il Cesena in Coppa Italia, il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha parlato anche della situazione di due giocatori da tempo accostati alla Fiorentina, Andrea Pinamonti e Kristian Thorstvedt: "Pinamonti e Thorstvedt al momento sono infortunati e hanno manifestato la volontà di essere ceduti. Per questo non sono a disposizione. Dovranno essere sostituiti e i nuovi giocatori dovranno poi essere inseriti e allenati. Il tempo, però, sta iniziando a essere poco, visto che l’inizio del campionato è ormai vicino. Oggi tutti hanno fatto bene, ma è evidente che in Serie A il livello sarà completamente diverso".