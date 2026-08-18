In attesa del Como su Kean, Grosso vuole Pinamonti al Viola Park

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Come scrive l'edizione odierna de La Nazione, dopo giorni di voci il Como ha presentato la prima offerta ufficiale per Moise Kean: 5 milioni per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto, per un totale di 30 milioni. Una cifra ritenuta insufficiente dalla Fiorentina, che valuta l’attaccante almeno 40 milioni. Il club viola potrebbe aprire alla cessione solo davanti a una proposta più alta. Ora resta da capire se il Como sarà disposto ad aumentare l’offerta: i prossimi giorni saranno decisivi.

La volontà di Moise Kean

Kean continua ad allenarsi con Grosso e non ha mai dato segnali di voler lasciare Firenze. La possibilità di giocare la Champions e la stima di Fabregas lo interessano, ma il giocatore non vuole forzare la mano. Il suo entourage entrerà in gioco solo dopo un eventuale accordo tra i due club, anche per discutere l’ingaggio. Intanto la Fiorentina valuta già possibili sostituti: tra i nomi accostati ci sono Lorenzo Lucca e soprattutto Andrea Pinamonti, già allenato da Grosso al Sassuolo. Il mercato di Kean entra così nella sua settimana decisiva.