Ottimismo sugli infortunati. Grosso può avere tutti a disposizione

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Dopo la vittoria contro il Benevento in Coppa Italia, la Fiorentina torna oggi al Viola Park per iniziare la preparazione in vista dell’esordio in campionato. Lunedì prossimo i viola saranno infatti impegnati all’Olimpico contro la Roma. Come riportato da La Nazione, sarà una settimana di lavoro intenso, con allenamenti quotidiani fino alla rifinitura di domenica. Sul fronte degli infortunati, filtra ottimismo. Gli acciacchi accusati contro il Benevento non sembrano preoccupare: Joao Mario, sostituito all’intervallo, e Arthur Atta hanno continuato a svolgere lavoro individuale al Viola Park per accelerare il recupero.

Anche Jimenez verso il rientro

Stesso discorso per Alex Jimenez, rimasto fuori precauzionalmente dopo il problema accusato nei giorni scorsi. La sensazione è quindi che Fabio Grosso possa arrivare alla sfida con la Roma con l’intera rosa a disposizione. Nel frattempo, la Fiorentina ha conosciuto anche il prossimo avversario nei sedicesimi di Coppa Italia: sarà il Pisa, che ha eliminato l’Empoli ai calci di rigore.