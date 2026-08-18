Se parte Kean, occhio a Lucca. E per la fascia rispunta Laurienté

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In attesa di capire se il Como presenterà una nuova offerta per Moise Kean, la Fiorentina continua a guardarsi intorno e valuta già alcuni possibili sostituti. Il club viola si è mosso in anticipo con l’arrivo di Pellegrino, che ha preso numericamente il posto di Piccoli, ma in caso di partenza di Kean - scrive La Gazzetta dello Sport - sarebbe comunque necessario un altro rinforzo per il reparto offensivo. Tra i nomi presenti sulla lista della Fiorentina c’è Lorenzo Lucca, per il quale il Napoli sarebbe disposto a trattare soltanto per una cessione a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro.

Da Pinamonti a Laurienté: la lista

Un’altra soluzione porta ad Andrea Pinamonti, attaccante che Fabio Grosso conosce bene avendolo già allenato durante la sua esperienza al Sassuolo. Dalla Germania, invece, arriva l’indiscrezione relativa a Justin Njinmah del Werder Brema. Il classe 2000, coetaneo di Kean, è un giocatore offensivo molto versatile: nasce come ala destra, ma può essere impiegato anche come prima punta. La Fiorentina continua a monitorare anche il mercato degli esterni. In questo caso, i nomi seguiti sono quelli di Armand Laurienté del Sassuolo e Matteo Cancellieri della Lazio. Molto dipenderà quindi dal futuro di Kean e dall’eventuale rilancio del Como.