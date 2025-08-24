Il messaggio sulla lavagna della Fiorentina: il Cagliari non è il Polyssia

La Nazione oggi in edicola mette subito in chiaro un concetto affisso sulla lavagna della Fiorentina in questi giorni: il Cagliari non è il Polyssia. Non per questo la squadra di Pioli non va in Sardegna per ottenere lo stesso risultato, cioè una vittoria che faccia iniziare al meglio la stagione anche in Serie A.

Secondo il quotidiano la formazione che scenderà in campo per i viola sarà la stessa vista in Slovacchia, che sia 3-4-1-2 o 3-5-2: occhio a Ndour, bella e preziosa sorpresa della gara di Conference e giocatore che per la sua duttilità tattica può aiutare Pioli a cambi di modulo in corsa. Cagliari-Fiorentina rappresenta inoltre lo scenario in qualche modo surreale di quella che per il mercato estivo è stata la situazione più intrigante, cioè l'approdo di Roberto Piccoli in viola. L'attaccante vivrà una serata speciale ma lontano dall'Unipol Domus Arena visto che non è rientrato neanche tra i convocati di Pisacane, prima di volare domani a Firenze e diventare un nuovo giocatore della Fiorentina.