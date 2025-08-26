Il Torino accelera per Fortini: l'agente era a Milano e ha parlato con il ds Vagnati, il punto

Il Torino accelera per Niccolò Fortini, che negli ultimi giorni ha sorpassato tutti diventando la prima scelta del club granata per il ruolo di terzino sinistro. Un feeling ricambiato dallo stesso calciatore che ha messo proprio il Toro in cima alla lista della sua preferenze, si legge su Tuttosport. Il calciatore ha rifiutato le proposte in B perché si sente pronto per la Serie A, gli sarebbe piaciuto rimanere in viola, ma con Pioli rischia di restare tutto l’anno in panchina, visto che nel suo ruolo ci sono già Gosens e Parisi. Il piano del presidente Cairo è chiaro: prendere subito il laterale mancino per farlo crescere alle spalle di Biraghi.

Su un'eventuale opzione di riscatto e contro-riscatto Torino e Fiorentina non hanno mai trovato una quadra e così i dialoghi si sono orientati verso la possibilità che Fortini passi alla corte di Baroni a titolo definitivo. Vagnati è pronto a offrire 5 milioni più il 10% sulla futura vendita, mentre i toscani partono da una richiesta di 10 milioni, trattabili però a 8 più una percentuale sulla rivendita. Serve ancora uno sforzo da parte di tutti anche se la sensazione è che alla fine una quadra possa essere raggiunta. In tal senso non è passata inosservata la presenza ieri sera a San Siro di uno dei rappresentanti del ragazzo, che ne ha approfittato a fine gara per dialogare proprio con Vagnati.