Calciomercato Riflessioni Comuzzo: l'Al-Hilal pronto a offrire 35 milioni, la Fiorentina accetta. Decide lui

Come vi abbiamo raccontato questa mattina, l’Al-Hilal è alla ricerca di un difensore giovane e promettente. Tra i profili vagliati dagli arabi ci sono Joane Gadou del Salisburgo e Joel Ordoñez del Brugge e… Pietro Comuzzo. Il difensore friulano piace eccome, tanto che i sauditi avrebbe informato la Fiorentina di essere pronti a soddisfare la richiesta economica da 35 milioni di euro. Ecco che i dirigenti viola aspettano risposte dal giocatore.

Decide Comuzzo.

La palla passa al classe 2005. Che a differenza di quanto fatto a gennaio, quando arrivò il rifiuto di Rocco Commisso all’offerta del Napoli, dovrà esprimersi indicando la sua preferenza. Se Firenze o l’Arabia. Saranno ore di profonda riflessione per Comuzzo che sette mesi fa fu a un passo dai partenopei, con i quali la Fiorentina aveva già raggiunto l’accordo di massima. A oggi quello che filtra è che il ragazzo preferirebbe rimanere in viola.

Capitolo entrate.

Nel frattempo si lavora a una nuova entrata. Victor Lindelof è un’occasione perché svincolato dal Manchester United, quindi comporterebbe un esborso economico limitato all’ingaggio (che fino all’anno scorso era di 6 milioni netti). La Fiorentina sta cercando di convincerlo. Occhi puntati anche su Diogo Leite, difensore classe ’99 dell’Union Berlino il cui contratto scadrà il prossimo anno. La domanda è di 12 milioni, l’offerta di 8. Si può chiudere a 10.