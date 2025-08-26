Pioli ha chiesto un rinforzo in difesa: torna in auge il nome dello svincolato Lindelof
Pioli ha chiesto un rinforzo in difesa per completare il reparto, si legge sul Corriere dello Sport. Non è da escludere che la Fiorentina attinga al mercato degli svincolati, e in questo senso torna in auge il nome del classe '94 Victor Lindelöf che si è svincolato dal Manchester United dopo otto anni trascorsi con la maglia dei Red Devils. Il giocatore sta trattando in Italia, chissà che non ci sia lo zampino di Pradè. Potrebbe farne le spese Pablo Marí la cui titolarità è messa a serio rischio dal tridente Comuzzo, Pongracic, Ranieri. L’ex Monza ha molti estimatori in Brasile.
Ranieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazidi Angelo Giorgetti
