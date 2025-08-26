Clamoroso dalla Spagna: accordo Fiorentina-Real Madrid per Alaba. Ma lui dice no

Dalla Spagna arriva un'indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso: il portale Defensa Central scrive che la Fiorentina ha chiesto al Real Madrid la possibilità di portare a Firenze David Alaba. Una richiesta che avrebbe peraltro trovato l'apertura da parte del presidente madrileno Florentino Perez. La trattativa avverrebbe con i soldi dell'eventuale cessione in Arabia Saudita di Pietro Comuzzo, per il quale l'Al-Hilal è pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro.

Per sostituire Comuzzo, la dirigenza fiorentina avrebbe deciso di puntare su Alaba approfittando del fatto che il numero quattro del Real Madrid ha solo un anno di contratto con i Blancos e non sono in atto discussioni per il rinnovo. La dirigenza del Real - aggiunge la testata - avrebbe anche già approvato l'accordo. Per il giocatore sarebbe pronto un biennale e non un contratto più lungo visti i problemi fisici sofferti dal calciatore anche di recente.

Alaba dice no

Nonostante l'accordo in essere tra i club, sarebbe stato direttamente Alaba a dire no all'ipotesi Fiorentina: il difensore è consapevole di trovarsi in una situazione critica, motivo per cui prevede di lasciare lo spogliatoio del Santiago Bernabéu al termine della stagione in corso, ma vuole comunque giocarsi le sue chance a Madrid. Solo questo avrebbe bloccato una trattativa che avrebbe avuto del clamoroso.