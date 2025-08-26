Fiorentina su Diogo Leite, TMW: "Offerta da 8 milioni. Si può chiudere a 10"

Fiorentina su Diogo Leite, TMW: "Offerta da 8 milioni. Si può chiudere a 10"FirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 18:03Primo Piano
di Redazione FV

Forte interesse per Diogo Leite da parte della Fiorentina. Secondo quanto riporta TMW la società viola ha presentato un’offerta da 8 milioni di euro per il centrale portoghese classe '99 di proprietà dell’Union Berlino. La richiesta del club di Bundesliga è di dodici milioni di euro, ma la sensazione è che l'affare si possa chiudere a metà strada, a circa dieci milioni di euro. Non è escluso che l'ex calciatore del Porto possa prendere il posto di Pietro Comuzzo al centro della difesa gigliata.