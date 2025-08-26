Con il Polissya turnover con giudizio: possono rifiatare Sohm e Gudmundsson

Giovedì nel playoff di ritorno con il Polissya sarà turnover con giudizio, si legge sul Corriere dello Sport. Qualche cambio ci sarà di sicuro dopo due partite giocate in fotocopia negli uomini di partenza e a deciderlo saranno gli allenamenti di oggi e domani, ma appunto nessuna rivoluzione che possa dare un segnale contrario al pensiero dominante al Viola Park e un incentivo agli ucraini di provare un’impresa al limite dell’impossibile per quanto visto in campo sul neutro di Presov. Un cambio, intanto, sarà forzato: fuori Kean per squalifica, il centro dell’attacco con annessi e connessi se lo prende Dzeko.

Poi, resta da capire e verificare se Pioli gli affiancherà Gudmundsson ripetendo il 3-5-2 andato in scena contro gli uomini di Pisacane o se, viceversa, vorrà tutelare l’islandese verso il Torino, così come almeno una novità è prevista negli altri due reparti. A centrocampo riposerà Sohm, che le due gare ufficiali le ha giocate entrambe da titolare senza mai brillare e l’altro ieri anche un po’ sulle gambe, sempre ricordando che l'ex Parma ha svolto solo la parte finale della preparazione nel gruppo di Ranieri e compagni: Mandragora è in lizza per una maglia per aggiungere minuti nelle gambe, dopo i venti proficui e con gol a Cagliari, ma occhio anche a Sabiri che Pioli ha provato più volte da mediano. Infine, la difesa: potrebbe giocare Viti dall’inizio.