Ranieri e la sostituzione: rischia il posto? Forse per la difesa di Pioli non è l'ideale

La Nazione fa il punto sulla sostituzione di Luca Ranieri a fine primo tempo contro il Cagliari, evidenziando il fatto che la retroguardia viola ha ancora appeso il cartello "lavori in corso". La sensazione è che il tecnico stia cercando in quel settore di campo un difensore con caratteristiche diverse da chi oggi è in rosa, in particolare un elemento di maggior velocità.

Ranieri, solido e ordinato, rischia così di non essere il prototipo ideale per il calcio che Pioli ha in mente. Le parole di Pioli nel post partita (toglierlo è stata una valutazione tecnica ma non deve essere un problema per nessuno) riportano alla mente quella che fu la scelta (lì tassativa e irrevocabile) di un anno fa di Palladino su un altro capitano, ovvero Biraghi, relegato dopo l’intervallo di Fiorentina-Lazio alla panchina: ne seguì una clamorosa rottura.