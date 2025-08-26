La Fiorentina accelera per Nicolussi Caviglia: trattativa in corso. I dettagli
La Fiorentina torna in pole per Hans Nicolussi Caviglia. Sono confermati i fitti contatti delle ultime ore tra i viola, il suo agente e il Venezia. Il giocatore sembrava indirizzato verso altri lidi, col Torino che pareva fortemente interessato, ma l'inserimento del club di Commisso potrebbe far saltare il banco.
I contatti con Lucci per definire Piccoli e per parlare del rinnovo di Kean, hanno facilitato la strada che potrebbe portare un altro assistito del noto agente a vestire la maglia della Fiorentina. La trattativa per il centrocampista si starebbe sviluppando sulla base di un accordo da 8 milioni di euro + 2 di bonus e in queste ore sarebbe entrata nel vivo.
Nicolussi Caviglia potrebbe essere sfruttato da Pioli come metronomo, liberando così Nicolò Fagioli da compiti di regia e permettendo all'ex Juve di giocare più da interno insieme a Sohm in una mediana composta da tre centrocampisti e due esterni come visto nel secondo tempo della partita contro il Cagliari.
