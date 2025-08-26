Piccoli punta il Torino, domenica vuole esserci: sente la responsabilità dell'investimento fatto

"Qui mi gaso. Amo i contesti caldi e mi piace questo tipo di ambiente". Roberto Piccoli si è presentato così ieri mattina al Viola Park, dove è arrivato dopo aver svolto le visite mediche per firmare il contratto quinquennale con la Fiorentina. Poi si è allenato. Domenica a Torino vuole esserci.

Sente la responsabilità del grosso investimento fatto dal club di Rocco Commisso. L’attaccante bergamasco ha sentito Marin Pongracic, suo compagno a Lecce, quando ha saputo che sarebbe diventato viola. Ieri Piccoli, che ha ringraziato il Cagliari, è stato coccolato dal dg Alessandro Ferrari, dall’uomo mercato Daniele Pradé e dal tecnico Stefano Pioli. Ora Piccoli, che ha scelto – come da Empoli in poi – il 91, ce la metterà tutta per conquistare spazi.