Fagioli al centro del gioco ma poco ritmo, troppo solo e arretrato: i numeri di Cagliari

Anche il Corriere Fiorentino analizza il momento di Nicolò Fagioli vista la poca fluidità che la Fiorentina ha avuto nella trasferta di Cagliari. In fase di costruzione quello di Fagioli è stato per lo più un monologo: domenica contro la squadra di Pisacane il numero 44 viola ha tentato 73 passaggi (il 15% del totale) e il dato in questione è il terzo più alto nella intera carriera da professionista nelle gare disputate per intero dal giocatore; una statistica migliore si trova solo in Udinese-Fiorentina (91 passaggi tentati) e Venezia-Fiorentina (83) dello scorso maggio e in entrambi i casi il reparto era completato da Richardson e Mandragora.

Nella partita di Cagliari alle spalle del classe 2001 si trova Pongracic con 67 passaggi tentati e poi Sohm con 40. Fagioli ha concluso la gara con 66 passaggi riusciti, un altro dato ben superiore alla media in carriera (38) e che con Palladino si era già elevato a 48.5 su 57.7 tentati. L’intenzione sembra chiara: coinvolgere Fagioli più nell’introduzione che nell’evoluzione finale delle trame viola, al punto che le rappresentazioni grafiche delle posizioni occupate a Cagliari vedono il giocatore ex juventino ben poco presente nella trequarti offensiva.