A Reggio Emilia col Polissya venduti 3.500 biglietti. Con il Torino settore ospiti sold out

vedi letture

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul debutto casalingo per la Fiorentina in campo europeo giovedì sera, con il ritorno del playoff di Conference contro il Polissya, anche se per i tifosi viola sarà comunque lontano dal Franchi, indisponibile fino a settembre per i lavori di restyling. Ad ospitare i viola sarà il Mapei Stadium che, per decisione della Uefa dopo i disordini col Betis dello scorso anno, avrà la curva chiusa.

E complice il viaggio e il 3-0 dell’andata, per ora i biglietti venduti sono di poco superiori a 3.500, anche se restano altri tre giorni per la vendita dei tagliandi. In molti si stanno organizzando con pulmini e mezzi propri per Reggio Emilia, mentre in tanti hanno già prenotato il biglietto per Torino domenica: i 1.400 biglietti del settore ospiti granata sono già sold out.