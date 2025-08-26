Tenuta tattica da rivedere e mercato aperto: tocca a Pioli parlare chiaro con squadra e club

La Nazione fa l'analisi del momento che sta attraversando la Fiorentina. Il tecnico Pioli avrà del lavoro da fare nelle prossime settimane: inizialmente deve rimettersi alla lavagna dello spogliatoio e indicare alla difesa come evitare le pericolose inferiorità numeriche che contro una squadra che pressa come il Cagliari creano forte disagio tattico. Pioli dovrà fare il punto anche sulla mediana, dove la combinazione Fagioli-Sohm è sì ben assortita ma è apparsa ancora lontana dalla stabilità che serve come il pane in moduli sbilanciati. Poi dovrà rivolgersi al club per sfruttare al meglio il mercato che è arrivato ai suoi giorni più caldi.