Tenuta tattica da rivedere e mercato aperto: tocca a Pioli parlare chiaro con squadra e club
La Nazione fa l'analisi del momento che sta attraversando la Fiorentina. Il tecnico Pioli avrà del lavoro da fare nelle prossime settimane: inizialmente deve rimettersi alla lavagna dello spogliatoio e indicare alla difesa come evitare le pericolose inferiorità numeriche che contro una squadra che pressa come il Cagliari creano forte disagio tattico. Pioli dovrà fare il punto anche sulla mediana, dove la combinazione Fagioli-Sohm è sì ben assortita ma è apparsa ancora lontana dalla stabilità che serve come il pane in moduli sbilanciati. Poi dovrà rivolgersi al club per sfruttare al meglio il mercato che è arrivato ai suoi giorni più caldi.
Ranieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazidi Angelo Giorgetti
FirenzeViolaVictor Lindelof, qualità e leadership. Occhio però agli infortuni e a un difetto sottolineato da Mourinho
Mario TeneraniStiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
