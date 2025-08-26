Fiorentina, il sogno a centrocampo si chiama Pellegrini: Pradè già ha sondato il terreno

La Repubblica-Firenze questa mattina lancia un'indiscrezione importante di mercato. Il sogno di questi ultimi giorni di mercato per il centrocampo porta il nome di Lorenzo Pellegrini, scaricato dalla Roma ma affare complicatissimo per l'ingaggio. Pradé ha sondato nei giorni scorsi il terreno, presentando il progetto Fiorentina, ma le cifre economiche sono elevate e sul calciatore c’è anche il West Ham.