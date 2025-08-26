C'è l'offerta dell'Al Hilal per Comuzzo: proposti alla Fiorentina 35 milioni di euro

L'offerta dell'Al Hilal per Pietro Comuzzo era nell'aria da qualche ora (qui la nostra anticipazione) e negli ultimi minuti è ufficialmente arrivata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club allenato da Simone Inzaghi avrebbe effettuato un'offerta da 35 milioni di euro per il difensore classe 2005. 

Al momento non ci sarebbe l'accordo col giocatore che dovrà decidere se lasciare il calcio europeo per un ricchissimo contratto oppure dire no ai soldi arabi per proseguire il percorso di crescita alla Fiorentina, o comunque in Europa.