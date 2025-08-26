FirenzeViola La Fiorentina ha deciso: Fortini resta in viola! La posizione a rischio ora è quella di Parisi

Niccolò Fortini resta alla Fiorentina. La decisione è stata presa dopo l'ennesimo summit avvenuto tra il club viola e gli agenti del calciatore. L'idea, maturata negli ultimi giorni anche insieme al tecnico Stefano Pioli e alla ferma volontà del calciatore, sarebbe quella di dirottare il classe 2006 alle spalle di Robin Gosens come alternativa sulla sinistra, tenendo così in piedi le potenziali trattative per il vice Dodo che non coinvolgerebbero solo Lamptey ma anche Hateboer in uscita dal Rennes.

Con Fortini potenzialmente "promosso" alle spalle di Gosens, ecco che a partire potrebbe essere Fabiano Parisi, con gli ultimi giorni di mercato che diventerebbero bollenti anche sul fronte sinistro della formazione di Stefano Pioli. Il tecnico ha deciso di trattenere in rosa l'esterno cresciuto nel vivaio viola, cambiandogli però la fascia di appartenenza e inserendolo nel ruolo in cui si è affermato alla Juve Stabia in prestito.

Fortini crescerà ancora alla Fiorentina nonostante l'interesse concreto da parte del Torino a cui, nelle ultime ore, è stato risposto negativamente in base alla decisione presa in concerto tra club, allenatore, agenti e giocatore.