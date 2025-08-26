Fiorentina-Lindelof, si procede. Romano: "Ci prova l'Everton ma lui è tentato dall'Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 19:14Primo Piano
di Redazione FV

Procede spedita la trattativa tra la Fiorentina e Viktor Lindelof. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, la società viola sta andando avanti con fiducia nonostante il tentativo dell’Everton, in pressing sul classe ’94. Che da parte sua sarebbe particolarmente tentato dalla possibilità di iniziare una nuova esperienza in Italia.