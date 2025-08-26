Conference, c'è la sentenza UEFA su Kean: due giornate di squalifica

Conference, c'è la sentenza UEFA su Kean: due giornate di squalifica FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:52Primo Piano
di Redazione FV

È arrivata la sentenza del giudice sportivo della UEFA riferita all'andata degli spareggi del torneo. A Moise Kean sono state comminate due giornate di squalifica dopo la gomitata di reazione inferta all'avversario del Polossya. Quindi non è stata riscontrata la violenza del gesto che avrebbe portato a tre giornate di squalifica.