Conference, c'è la sentenza UEFA su Kean: due giornate di squalifica
È arrivata la sentenza del giudice sportivo della UEFA riferita all'andata degli spareggi del torneo. A Moise Kean sono state comminate due giornate di squalifica dopo la gomitata di reazione inferta all'avversario del Polossya. Quindi non è stata riscontrata la violenza del gesto che avrebbe portato a tre giornate di squalifica.
Ranieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazidi Angelo Giorgetti
CalciomercatoRiflessioni Comuzzo: l'Al-Hilal pronto a offrire 35 milioni, la Fiorentina accetta. Decide lui
Mario TeneraniStiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
