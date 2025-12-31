Il Genoa vuole Madragora e prova a convincerlo a lasciare Firenze
FirenzeViola.it
Il Genoa sta monitorando tre nomi: Mattia Perin, Nicola Pisilli e Rolando Mandragora. Per quanto riguarda il centrocampista della Fiorentina, La Gazzetta dello Sport oggi scrive che il Grifone sta provando a convincere il giocatore a lasciare Firenze e approdare alla corte di Daniele De Rossi puntando anche sul fatto che è cresciuto nelle giovanili rossoblù. C'è da capire - aggiunge la rosea - se la Fiorentina lo lascerà partire e se lui alla fine vorrà dire addio a Firenze, ma il Genoa ci sta provando.
Leggi anche: "Mandragora-Genoa, il contatto c'è stato, ma il giocatore dice no: il punto"
Rassegna stampa
La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissionidi Lorenzo Di Benedetto
