Il Genoa vuole Madragora e prova a convincerlo a lasciare Firenze

Il Genoa sta monitorando tre nomi: Mattia Perin, Nicola Pisilli e Rolando Mandragora. Per quanto riguarda il centrocampista della Fiorentina, La Gazzetta dello Sport oggi scrive che il Grifone sta provando a convincere il giocatore a lasciare Firenze e approdare alla corte di Daniele De Rossi puntando anche sul fatto che è cresciuto nelle giovanili rossoblù. C'è da capire - aggiunge la rosea - se la Fiorentina lo lascerà partire e se lui alla fine vorrà dire addio a Firenze, ma il Genoa ci sta provando.

