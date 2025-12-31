Sold-out lontano per Fiorentina-Cremonese. Ecco quanti tifosi ci saranno
FirenzeViola.it
Non ci sarà il clima delle grandi occasioni all'Artemio Franchi per Fiorentina-Cremonese, partita in programma domenica alle ore 15. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, le presenze dei tifosi attese per la sfida fondamentale in chiave salvezza si aggireranno attorno alle 16.000. Ben lontana dunque la cifra del sold-out dell'impianto pur ridotta dagli interventi di ristrutturazione in atto ormai da due stagioni.
Prima e dopo la partita la Curva Fiesole ripartirà da dove ha lasciato con l'Udinese, quindi contestando la squadra e la società. Durante la partita invece la contestazione si interromperà incitando i giocatori in campo per i 90 minuti più recupero.
Pubblicità
Rassegna stampa
La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissionidi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Copertina
FirenzeViolaAnnus horribilis: dal quinto posto al -5 dalla salvezza, il 2025 della Fiorentina in numeri e immagini
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com