Sold-out lontano per Fiorentina-Cremonese. Ecco quanti tifosi ci saranno

Sold-out lontano per Fiorentina-Cremonese. Ecco quanti tifosi ci sarannoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Non ci sarà il clima delle grandi occasioni all'Artemio Franchi per Fiorentina-Cremonese, partita in programma domenica alle ore 15. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, le presenze dei tifosi attese per la sfida fondamentale in chiave salvezza si aggireranno attorno alle 16.000. Ben lontana dunque la cifra del sold-out dell'impianto pur ridotta dagli interventi di ristrutturazione in atto ormai da due stagioni.

Prima e dopo la partita la Curva Fiesole ripartirà da dove ha lasciato con l'Udinese, quindi contestando la squadra e la società. Durante la partita invece la contestazione si interromperà incitando i giocatori in campo per i 90 minuti più recupero.