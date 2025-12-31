Dodo valutato 15 milioni dalla Fiorentina. Rep.Fi: "In caso di offerta può partire"

Secondo l'edizione di Firenze di Repubblica, Dodo a gennaio può lasciare la Fiorentina. Da certezza a problema, il 2025 del brasiliano è stato soprattutto fatto di bassi e per questo il club viola avrebbe già stabilito la valutazione di almeno 15 milioni di euro per privarsi del calciatore, distante dai 25 chiesti in estate ma idonea per un investimento da 18 milioni di euro ormai nel 2022.

L'idea primaria di Paratici è incontrare il calciatore e agente per capire le loro volontà, ma secondo il quotidiano alcune squadra avrebbero già preso informazioni. Come la Roma, per esempio, ma anche l'Inter che fino a qualche settimana fa lo valutava come sostituto di Dumfries prima che Luis Henrique trovasse spazio. Poi c'è il mercato estero.