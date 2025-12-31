Con Paratici via alla rivoluzione? Gazzetta: "Cambi in ogni reparto, i nomi"
Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'arrivo di Fabio Paratici a Firenze (previsto nei primi giorni di gennaio) darà il via ad una rivoluzione alla Fiorentina. E al di là degli addii - Dzeko è l'indiziato numero uno - si lavorerà a qualche colpo in entrata per far cambiare marcia ad una squadra ultima in classifica. Ci dovrebbero essere cambi in ogni reparto.
In attacco la ricerca è soprattutto su un esterno offensivo più che su un centravanti, per questo nel mirino c'è un giocatore come Jeremie Boga, in uscita dal Nizza. Ma è spuntato pure il profilo del 2006 Mateo Silvetti dell'Inter Miami. A centrocampo piace Lazar Samardzic dell'Atalanta, club dal quale si valuta anche Marco Brescianini sempre per la mediana.
