Kean via per motivi familiari. Corriere Fiorentino: "Non si sa quando tornerà"

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla di Moise Kean e dell'ennesima notizia che complica la stagione della Fiorentina, cioè l'assenza del calciatore dagli allenamenti per "motivi familiari", come spiegato dal club nella serata di ieri. Interrogata poi su cosa significasse "prossimi giorni", spiega il giornale, la società non ha saputo fornire risposta.

Una questione non secondaria, visto che domenica alle 15 è in programma un altro scontro salvezza (con la Cremonese) che la Fiorentina sarebbe obbligata a vincere. Un conto è se Kean dovesse rientrare nel giro di qualche ora, un altro (e a quel punto si potrebbe parlare di presenza in dubbio) è se tutto slittasse più a ridosso della gara. Il quotidiano ricorda inoltre come non sia la prima volta che il calciatore lascia la Fiorentina all'improvviso. Successe anche a Cagliari la scorsa stagione, per serissimi problemi familiari e la società si mostrò al fianco del calciatore.

Oggi però la situazione è diversa perché la squadra viene da un inizio di stagione disastroso e anche da qualche intemperanza della punta con il fortissimo scontro con Mandragora e Ranieri a Reggio Emilia e gli spifferi dei continui viaggi a Milano o a Parigi. Comportamenti che non hanno fatto cambiare idea alla Fiorentina: Kean resta incedibile a gennaio.