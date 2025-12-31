Nicolussi Caviglia al Cagliari pista concreta: c'è l'offerta al Venezia. I dettagli
Hans Nicolussi Caviglia potrebbe davvero lasciare la Fiorentina a soli 4 mesi dal suo arrivo a Firenze. Come raccolto da Firenzeviola.it, il Cagliari fa sul serio per il centrocampista viola e in questo momento è in pole position su tutte le altre squadre che hanno manifestato interesse in vista dell'inizio del calciomercato previsto per il 2 gennaio.
Il club rossoblu ha già formulato la prima offerta per provare a portare in Sardegna il calciatore, mettendo sul piatto del Venezia (ancora proprietario del cartellino del calciatore valdostano) una proposta molto simile a quanto pattuito tra i lagunari e la Fiorentina in estate. Offerta da 500mila euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 4 i 5 milioni di euro. Una cifra che potrebbe davvero portare all'addio di Nicolussi Caviglia a stretto giro di posta.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati