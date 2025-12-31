Calciomercato

Nicolussi Caviglia al Cagliari pista concreta: c'è l'offerta al Venezia. I dettagli

Nicolussi Caviglia al Cagliari pista concreta: c'è l'offerta al Venezia. I dettagliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:45Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

Hans Nicolussi Caviglia potrebbe davvero lasciare la Fiorentina a soli 4 mesi dal suo arrivo a Firenze. Come raccolto da Firenzeviola.it, il Cagliari fa sul serio per il centrocampista viola e in questo momento è in pole position su tutte le altre squadre che hanno manifestato interesse in vista dell'inizio del calciomercato previsto per il 2 gennaio.

Il club rossoblu ha già formulato la prima offerta per provare a portare in Sardegna il calciatore, mettendo sul piatto del Venezia (ancora proprietario del cartellino del calciatore valdostano) una proposta molto simile a quanto pattuito tra i lagunari e la Fiorentina in estate. Offerta da 500mila euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 4 i 5 milioni di euro. Una cifra che potrebbe davvero portare all'addio di Nicolussi Caviglia a stretto giro di posta. 