Fratini: "Paratici a Firenze anche per la seconda squadra. Sogna Chiesa e Silvetti con Kean"

vedi letture

Michele Fratini, operatore di mercato e scout, è intervenuto su Radio FirenzeViola parlando così del momento viola: "Innanzitutto la Fiorentina sta cambiando la direzione e finalmente arriva uno come Paratici che esperienza di prima fascia ce l'ha visto che ha ricoperto tutti i ruoli alla Juventus. Sarà un Paratici più riflessivo dopo la squalifica per le plusvalenze. Venire a Firenze è una scommessa, ma io credo che Paratici sia stato preso anche per un altro motivo: per fare la seconda squadra della Fiorentina. L'Under 23 fa parte del progetto del quinquennio. Sul mercato di oggi invece la Fiorentina deve lavorare o con i prestiti oppure con i giovani forti, vedi Mateo Silvetti che secondo me è fortissimo. Ricorda il Pocho Lavezzi, gioca con entrambi i piedi e parte dall'esterno. Poi dico un'altra cosa".

Prego.

"Che Paratici secondo me lavorerà per riportare Chiesa a Firenze. Il giocatore ci verrebbe e Paratici sogna un attacco con Kean al centro e Silvetti e Chiesa sugli esterni. Sull'allenatore invece Vanoli è destinato a salutare, secondo me viene uno alla Tudor oppure c'è un altro allenatore che divide ma mi convince, ed è Walter Mazzarri che Paratici ha già avuto alla Sampdoria".

Ascolta il podcast per l'intervento completo