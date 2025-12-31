Il motivo per cui Piccoli a gennaio non può lasciare la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport riporta un dettaglio non da poco che riguarda Roberto Piccoli. Nonostante l'attaccante pagato 27 milioni di euro dalla Fiorentina in estate non stia affatto rendendo quanto sperato, il club viola non può valutare un addio a gennaio del calciatore: avendo infatti giocato una partita di Coppa Italia con la maglia rossoblu ad inizio stagione, Piccoli non può vestire una terza maglia.

L'unica ipotesi possibile sarebbe dunque quella di un ritorno in Sardegna, un'ipotesi che però non è realistica. Starà dunque al giocatore dimostrare di valere i soldi spesi dal club viola per lui: resterà a Firenze senza se e senza ma.