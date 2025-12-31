La Lazio vuole un esterno: in cima alla lista ci sono Martin e Parisi
La Lazio è alla ricerca di un esterno da dare a Maurizio Sarri quando si aprirà il mercato e il club biancoceleste potrà tornare a fare operazioni dopo lo stop imposto per questioni di bilancio in estate. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, tra i nomi in cima alla lista di Maurizio Sarri oltre ad Aaron Martin del Genoa, un altro profilo che piace molto è Fabiano Parisi della Fiorentina, gestito dallo stesso procuratore di un altro giocatore della Lazio come Hysaj. Molto dipenderà da cosa vorrà fare Paratici una vola approdato definitivamente a Firenze, ma Sarri voleva il calciatore da tempo visto che gli piace dai tempi di Empoli.
