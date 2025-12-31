La Roma sogna il clamoroso ritorno di Salah. L'ostacolo è l'ingaggio

Secondo Repubblica, la Roma starebbe cullando il sogno di un clamoroso ritorno in giallorosso, quello dell'ex Fiorentina Mohamed Salah. L'egiziano è ai ferri corti con il Liverpool nonostante il rinnovo fino al 2027 siglato in primavera, i rapporti con il tecnico Arne Slot sono ai minimi termini dopo esclusioni eccellenti e dichiarazioni polemiche. I Reds sarebbero disposti a valutare un incredibile prestito a gennaio, ma il nodo resta l'ingaggio: Salah percepisce circa 24 milioni di euro lordi a stagione.

Anche con un sacrificio del giocatore, sei mesi di prestito costerebbero alla Roma circa 12 milioni di euro. Se Salah resta il "regalo a sorpresa" non ancora promesso a Gasperini, la dirigenza lavora su profili più accessibili: per Giacomo Raspadori la trattativa con l'Atletico Madrid è nella fase finale. Per Joshua Zirkzee l'operazione è più onerosa e il Manchester United non darà il via libera prima di metà gennaio, costringendo Gasperini a una breve attesa.