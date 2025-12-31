Dodo non si muove. Corriere dello Sport: "Per la Fiorentina è incedibile"

Non sarà Dodo il sacrificato della difesa della Fiorentina a gennaio. Lo riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, che spiega come il classe 1998 sia destinato a restare ben saldo al suo posto nonostante le incomprensioni dell'ultimo anno con la società viola. Il contratto del brasiliano è valido fino al 2027 e ad oggi non ci sarebbero elementi che preludano a una sua partenza nel mercato invernale, aggiunge il quotidiano.

Questo non significa che i discorsi sul rinnovo stiano andando particolarmente avanti, anche se Ferrari un mese fa aveva detto che la Fiorentina sperava di trovare presto la quadra con Dodo. Il calciatore ex Shaktar in ogni caso è destinato ad essere uno dei riferimenti dei prossimi mesi e Vanoli potrà contarci ancora senza aver paura del mercato.