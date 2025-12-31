Il costo della crisi. La rosa della Fiorentina ha perso 56,8 milioni di valore

Come riporta stamani il Corriere Fiorentino, la crisi sportiva che sta vivendo la Fiorentina ha delle ripercussioni importanti anche dal punto di vista economico, almeno per quanto riguarda il valore dei giocatori di una rosa che si è svalutata in maniera impressionante. Partendo da Kean - passato da una valutazione di 50 milioni a 45 - arrivando fino a Piccoli e Dodo (da 25 e 24 a 18 milioni di valutazione), la rosa viola è passata da valere 295,15 milioni a 238,35, un calo di 56,8 milioni di euro.

Sono i dati estratti da Transfermarkt che inquadrano una situazione drammatica per la Fiorentina in questa fine del 2025. Ampliando il raggio della valutazione alle altre squadre di Serie A, da essere a ridosso della Roma ora la rosa della Fiorentina vale meno di quelle del Como e del Bologna al nono posto in Italia.