FirenzeViola Mandragora-Genoa, il contatto c'è stato, ma il giocatore dice no: il punto

Su FirenzeViola.it ecco un approfondimento di mercato frutto dei rumors degli ultimi giorni:niente da fare per il momento: Rolando Mandragora è stato contattato dal Genoa, ma secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il giocatore non è interessato all'eventuale trasferimento in Liguria. Il club rossoblù non è un'opzione nella testa del classe '97, che comunque ha ricevuto un apprezzamento concreto. I Grifoni sono alla ricerca di un centrocampista, ma non potrà essere l'ex Juventus. Ad oggi la cosa è infattibile per sua volontà.

