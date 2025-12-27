Parma-Fiorentina 1-0, i viola sprecano troppo: al Tardini è un'altra sconfitta
14:28 - Termina il live testuale della gara: restate connessi per tutti gli aggiornamenti.
Era l'ultima immagine di questa partita: triplice fischio di Guida, Parma-Fiorentina finisce 1-0.
90+8' - Si rialza Piccoli, che lascia il terreno di gioco sulle sue gambe. Applausi del pubblico.
90+6' - Rimasto a terra Piccoli dopo uno contro in area, entra la barella in campo.
95+5' - Si gioca un altro minuto.
90+3' - Fagioli perde palla proprio dopo il calcio d'angolo, Pongracic è costretto al fallo e si becca il giallo.
90+2' - Gudmundsson! Dal limite arriva alla conclusione, Corvi si distende bene e devia in angolo!
90' - Pellergino grazia ancora la Fiorentina in contropiede! Poi segnalati cinque minuti di recupero.
86' - Ultima mossa di Vanoli: Kouadio prende il posto di Comuzzo.
85' - Preme la Fiorentina, stavolta è Dodo a scagliare una gran botta da lontano. Ma viene fischiato un fallo di mano che chiude l'azione.
82' - Clamorosa occasione sprecata da Piccoli! Una buona azione in catena sulla sinistra porta Gudmundsson al cross ben calibrato per l'ex Cagliari, che di testa è tutto solo nell'area piccola: la sua girata però, è incredibilmente fuori.
79' - Squadre lunghissime, la Fiorentina riparte subito e arriva al limite dell'area, ma nessuno di prende responsabilità: va al tiro Fagioli, ma con poca convinzione e precisione. Palla in curva.
78' - Insiste il Parma con un'azione manovrata: Oristanio va al tiro dal limite, rasoiata che esce di poco a lato di De Gea.
75' - Altre due mosse di Vanoli: dentro Sohm e Gosens, fuori Ndour e Parisi.
74' - Leggerezza di Fagioli e Pellegrino grazia la Fiorentina! Il regista perde palla facilmente, l'argentino da solo verso De Gea calcia male col sinistro, non trovando la porta.
72' - Altra palla gol per la Fiorentina! Bene ancora Piccoli a lavorare il pallone, serve Fortini che è arrivato in corsa sulla destra: il 2006 sterza e calcia col mancino, trovando l'opposizione avversaria.
68' - Funziano bene Kean e Piccoli, a questo giro il numero 20 va via all'avversario e si immola verso la porta avversaria, seguito da un difensore. Dall'altra parte accorre l'ex Cagliari, che però non viene servito e giustamente si arrabbia: il tiro di Kean è fuori.
64' - Ci crede eccome la Fiorentina, con Comuzzo ancora protagonista nell'area avversaria: cross di Dodo, il giovane difensore svetta di testa, ma calibra male.
63' - Miracolo di Corvi! Proprio dopo il cambio, la Fiorentina calcia un angolo in area e Comuzzo riesce a girare verso la porta: l'estremo difensore ducale fa ottima guardia.
62' - Secondo cambio di Vanoli: fuori Mandragora, dentro Piccoli.
60' - Non è precisa la Fiorentina, nell'andare in velocità in avanti. Tanti errori in fase di possesso.
58' - Altra discesa del Parma sulla corsia destra, stavolta è Benedyczak a cestinare una buona azione con un cross sbagliato.
53' - Paratona di Corvi su Ndour! Il centrocampista si inserisce in profondità e viene servito da Kean, poi scarica un bel mancino fermato dal portiere del Parma, ma c'era posizione di fuorigioco.
51' - Parma sulle ali dell'entusiasmo. La squadra di Cuesta lavora bene in catena sulla destra e cerca ancora Sorensen in area, deve andare Mandragora a chiudere.
47' - Parma in vantaggio! Cross dalla destra, Pellegrino si avventa sul pallone ma gira lentamente: sulla seconda palla arriva Sorensen che insacca di testa. Ducali avanti a inizio ripresa, dormita dei viola sull'autore del gol.
45' - Via al secondo tempo.
Entra Fortini per Viti.
INTERVALLO
45+1' - Duplice fischio dell'arbitro: Parma e Fiorentina vanno al riposo sullo 0-0.
45' - Un minuto di recupero.
42' - Da una palla persa da Parisi nasce una ripartenza pericolosa del Parma: Ondrejka punta con decisione la difesa e viola e va alla conclusione, sporcata in angolo.
35' - Arriva una palla sporca a Kean in area del Parma, l'attaccante prova a girarsi e concludere la retroguardia di Cuesta non glielo permette. Palla raccolta da Corvi.
31' - Grande chance per il Parma dopo un batti e ribatti nell'area della Fiorentina: Ondrejka si ritrova il pallone nel cuore dell'area e prova a girarsi velocemente, poi gira col destro ma spreca una palla gol da buona posizione.
27' - Fotocopia di quanto sotto, ma stavolta è Parisi a crossare: la girata di testa di Kean, però, ha lo stesso esito di prima.
25' - Buon cross messo da Dodo dalla destra, Kean svetta in area nonostante la marcatura di Circati, ma gira debolmente di testa.
22' - Primo ammonito anche in casa viola: Mandragora perde male il pallone sulla trequarti, poi entra in modo irruento in scivolata e si becca il cartellino giallo.
20' - Fiacca la punizione calciata da Fagioli, palla sulla barriera.
19' - Buona triangolazione della Fiorentina, Ndour riceve da Fagioli e tocca la palla in avanti: Circati entra in scivolata ma stoppa il pallone con la mano vistosamente. Punizione per i viola e ammonito Circati.
17' - Prova l'imbucata Fagioli per Kean, un po' come accaduto tante volte domenica scorsa nella vittoria con l'Udinese. A questo giro però la difesa ducale fa buouna guardia sull'attaccante.
12' - Priom squillo del Parma, con un bel mancino di collo pieno di Sorensen: palla a lato non di molto.
11' - Brutto errore di Comuzzo in fase d'impostazione, palla regalata al Parma che torna a fraseggiare.
8' - Calcio di punizione per il Parma su un rilancio dalle retrovia, Pellegrino riceve un colpo da Viti e ottiene il fallo.
4' - Contatto dubbio nell'area del Parma, con Parisi che si addentra in area e viene toccato da un avversario. Ma è un contatto lieve, l'arbitro lascia correre.
2' - Subito Kean a provare l'uno contro uno in area ducale, ma viene fermato.
1' - Partiti! Calcio d'inizio dato dal Parma!
12:28 - Squadre ai convenevoli saluti, Parma in tradizionale tenuta casalinga, Fiorentina in maglia viola nonostante la trasferta.
12:20 - Queste le formazioni ufficiali del match:
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Circati, Britschgi, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Delprato, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Nahuel, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Viti; Ndour, Mandragora, Fagioli; Parisi, Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Gosens, Kospo, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame.
Pochi minuti al calcio d'inizio di Parma-Fiorentina, diciassettesima giornata di campionato. Come al solito, la partita sarà trasmessa su Dazn ma potrete seguire qua su FirenzeViola.it la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti, mentre su Radio FirenzeViola la radiocronaca con ampio pre e post partita.
