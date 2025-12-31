Fiorentina, niente feste al Viola Park per l'ultimo dell'anno. Ritmi serrati
FirenzeViola.it
Non sarà un ultimo dell'anno di festa per la Fiorentina al Viola Park. Come riporta e ricorda La Nazione, a differenza degli altri anni non è stato prevista alcuna festa o ritrovo per salutare il 2025 e accogliere il 2026 al Viola Park. Dopo l'allenamento mattutino di oggi nel centro sportivo di Bagno a Ripoli, non ci saranno auguri collettivi o pranzi con le famiglie, nessun clima da ricorrenza speciale.
Vanoli e la società hanno scelto una linea netta di concentrazione solo sul campo e sull'obiettivo di vincere contro la Cremonese. Al Viola Park, a tutti i livelli, il messaggio è chiaro: testa bassa e lavorare. Il programma è serrato e non ammette deroghe: domani alle 12 tutti convocati di nuovo per il pranzo insieme e poi l'allenamento.
Pubblicità
Rassegna stampa
La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissionidi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Copertina
FirenzeViolaAnnus horribilis: dal quinto posto al -5 dalla salvezza, il 2025 della Fiorentina in numeri e immagini
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com