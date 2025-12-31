Fiorentina, niente feste al Viola Park per l'ultimo dell'anno. Ritmi serrati

Non sarà un ultimo dell'anno di festa per la Fiorentina al Viola Park. Come riporta e ricorda La Nazione, a differenza degli altri anni non è stato prevista alcuna festa o ritrovo per salutare il 2025 e accogliere il 2026 al Viola Park. Dopo l'allenamento mattutino di oggi nel centro sportivo di Bagno a Ripoli, non ci saranno auguri collettivi o pranzi con le famiglie, nessun clima da ricorrenza speciale.

Vanoli e la società hanno scelto una linea netta di concentrazione solo sul campo e sull'obiettivo di vincere contro la Cremonese. Al Viola Park, a tutti i livelli, il messaggio è chiaro: testa bassa e lavorare. Il programma è serrato e non ammette deroghe: domani alle 12 tutti convocati di nuovo per il pranzo insieme e poi l'allenamento.