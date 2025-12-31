C'è la fila per Samardzic. Spunta la Juventus in caso di addio di Miretti
Per finanziare il mercato in entrata, la Juventus guarda con attenzione alle uscite. La chiave potrebbe essere Fabio Miretti, scrive oggi Tuttosport: il giovane centrocampista piace molto alla Lazio e una sua cessione garantirebbe una plusvalenza netta. Se Miretti dovesse partire, i bianconeri potrebbero affondare il colpo su profili di qualità e prospettiva. Il quotidiano torinese fa il nome di Lazar Samardzic, in uscita dall'Atalanta, dove non è più considerato indispensabile da Palladino, e accostato già a molte squadre tra cui la Fiorentina.
