C'è la fila per Samardzic. Spunta la Juventus in caso di addio di Miretti

C'è la fila per Samardzic. Spunta la Juventus in caso di addio di Miretti
Oggi alle 12:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Per finanziare il mercato in entrata, la Juventus guarda con attenzione alle uscite. La chiave potrebbe essere Fabio Miretti, scrive oggi Tuttosport: il giovane centrocampista piace molto alla Lazio e una sua cessione garantirebbe una plusvalenza netta. Se Miretti dovesse partire, i bianconeri potrebbero affondare il colpo su profili di qualità e prospettiva. Il quotidiano torinese fa il nome di Lazar Samardzic, in uscita dall'Atalanta, dove non è più considerato indispensabile da Palladino, e accostato già a molte squadre tra cui la Fiorentina.