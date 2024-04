REP. FI, Firenze c'è per il crocevia europeo: occhi su Roma e Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È un crocevia europeo quello di stasera, quando inizierà una settimana decisiva. "Tutto in sette giorni", si legge all'interno de la Repubblica (Firenze), con gli occhi di Italiano e della Fiorentina che guardano a Roma e ad Atene, capitali nonché sedi delle finali nel mirino dei viola. Un unico risultato a disposizione e la certezza di trovarsi di fronte una squadra, il Viktoria Plzen, che si compatterà dietro la linea del pallone per provare a non incassare e a sfruttare al meglio le occasioni che cercheranno di costruire in ripartenza. Per la Fiorentina, invece, il canovaccio sarà quello di creare, attaccare, ricercare la rete della vittoria.

Velocità, qualità, il tema delle palle inattive. E gestione. Nessuna frenesia, nessun assalto sbilanciato ma tanta serenità nello svolgimento di una gara che potrebbe farsi complicata come quella dell’andata e che si potrebbe rivelare anche più lunga del previsto - scrive il quotidiano -. Il tutto di fronte a circa 18mila spettatori, non il tutto esaurito ma comunque un dato consistente considerando la media spettatori di due anni in Conference, con i tifosi viola che hanno comunque risposto all’appello degli ultras partito già dalla sfida di campionato contro il Genoa. Per un crocevia che potrebbe avere dei riflessi anche nel finale di stagione della Fiorentina.