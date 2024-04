COR.SPORT, Tecnico e rosa in partenza: pensieri sepolti. Oggi serve la serata perfetta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In una stagione raramente esaltante, stasera la Fiorentina si gioca molto, scrive il Corriere dello Sport. I viola sanno di scendere in campo per la propria gente, per i propri tifosi, per una città delusa dall'annata ma ancora legata alla speranza di un finale a sorpresa. Perché è vero che in estate il volto della Fiorentina cambierà molto, c'è un allenatore in partenza, giocatori in scadenza, giocatori in prestito, giocatori che possono avere un mercato interessante, giocatori che hanno deluso, giocatori che sono in bilico. È una squadra che a giugno probabilmente verrà smantellata.

Ma sono tutti pensieri che ora vanno sepolti: è giusto che la Fiorentina (come è successo subito dopo la fine della gara con il Genoa e seguendo l’input della Curva Fiesole) chieda ai propri tifosi di riempire il Franchi, ma è altrettanto giusto che la squadra riempia la sfida con il Viktoria Plzen del meglio che può offrire e che ha già mostrato in questa stagione, anche se raramente - si legge -. Di fronte ci sarà un VIktoria Plzen che in Conference ha registrato anche sette clean sheet consecutivi, quindi i viola dovranno avere non solo una qualità tecnica superiore a quella mostrata in tante occasioni durante la stagione, ma anche pazienza. E poi un’altra ancora. E magari, alla fine, meritarsi la serata perfetta, con un po’ di gloria.