COR. FIO., Prandelli quarto tecnico in A con il Covid

Come scrive il Corriere Fiorentino, piove sul bagnato in casa viola: non bastava il secondo ko consecutivo in campionato, ora è risultato positivo al Covid mister Cesare Prandelli. Per fortuna asintomatico. Martedì sera - evidenzia il quotidiano - la squadra si è ritrovata al centro sportivo per una cena (CLICCA QUI) che, pur con tutti i protocolli sanitari del caso, ha rappresentato un ulteriore elemento di preoccupazione. Per i giocatori sono cominciati i 10 giorni di isolamento fiduciario, durante il quale potranno solo andare agli allenamenti e alle partite. Prandelli è il quarto allenatore in Serie A che, causa Covid, deve passare la mano al proprio collaboratore tecnico (Gabriele Pin), dopo Giampaolo del Torino, Mihajlovic del Bologna e Pioli del Milan.