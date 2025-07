Valentini tra Verona e un club straniero. Per la difesa resta la suggestione Lindelof

Non è ancora finito il mercato in difesa per la Fiorentina, secondo quel che riporta stamani il Corriere dello Sport. Perché la società viola piazzerà altrove Nicolas Valentini, richiesto fortemente dall’Hellas Verona che lo ha già avuto negli ultimi sei mesi della passata stagione: i gialloblù spingono per riaverlo in prestito con diritto di riscatto. Ma non è da escludere - si legge sul Corriere - che possa farsi avanti concretamente un club estero che è in pressing sul classe 2001 da settimane.

Detto ciò, Pioli avrebbe chiesto alla dirigenza un sesto centrale che non è detto sia Kospo, prelevato dal Barcellona ma inizialmente destinato alla Primavera. E in questo senso, secondo il quotidiano, rimane un profilo da attenzionare per i viola quello di Victor Lindelof, classe ’94 che si è appena svincolato dal Manchester United dopo otto stagioni.