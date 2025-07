Kospo, i viola lo seguivano da mesi. Arriva per la Primavera con vista prima squadra: le cifre

Nel suo box dedicato al mercato della Fiorentina, il Corriere dello Sport riparte dall’operazione in entrata chiusa ieri per Eman Kospo, promettente difensore scuola Barcellona che i viola hanno strappato ai blaugrana. Il club di Commisso ha speso 400 mila euro per aggiudicarsi lo svizzero di origini bosniache che seguiva da parecchi mesi, col Barça che ha chiesto e ottenuto di mantenere il 15% sulla sua futura rivendita.

Košpo firmerà un contratto di cinque anni e - come già raccontato - si aggregherà inizialmente alla Primavera, per poi essere valutato da Stefano Pioli che se lo riterrà opportuno lo promuoverà in prima squadra.