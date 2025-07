FirenzeViola Pioli ricomincia dal Viola Park: Fortini in vetrina ma tante le assenze tra i giovani

Con l’arrivo di Stefano Pioli a Firenze si può ufficialmente dare il via a quella che sarà la stagione 2025/26 della Fiorentina. Il primo step di questa nuova avventura del tecnico parmense, che si dice molto emozionato di essere tornato a Firenze, è chiaramente la diramazione della lista dei convocati per il ritiro al Viola Park che inizierà domani 14 luglio, con una cerimonia di presentazione di tutte la squadre viola e con gli allenamenti che prenderanno il via il giorno seguente.

Tanti i giovani presenti nella lista dei convocati emanata oggi dalla Fiorentina, che potranno cogliere questa ghiotta occasione per mettersi in mostra agli occhi di Mr. Pioli. Tante aspettative ricadono sicuramente su Niccolò Fortini, terzino sinistro che però può essere adattato anche a destra. Primo classe 2006 della storia a segnare in Serie B, il più giovane ad aver disputato più minuti tra Serie B ed MVP Under 23 del mese di aprile su FantaB: i dati parlano chiaro e alimentano legittime aspettative di vedere Fortini cimentarsi presto con la prima squadra, anche per la sua duttilità. Gli altri giovani che saranno coinvolti nel ritiro sono Braschi, Leonardelli e Kouadio. Tutti e tre vengono da una stagione convincente con la Primavera di Galoppa e avranno così modo di misurarsi con i grandi. Pioli vorrà visionare anche il classe 2002 Alessandro Bianco, rientrato dal prestito a Monza, reduce da un'annata segnata da alti e bassi sul piano del rendimento personale.

Ci sono però anche tante assenze, al di là di chi arriverà in un secondo momento per motivi differenti, proprio tra i giovani che al contrario dei precedentemente citati, non avranno modo di essere valutati dal nuovo allenatore viola. Le assenze in questione sono quelle del classe 2004 Lorenzo Amatucci (reduce da una buona stagione con la Salernitana, condita anche da 3 gol e 1 assist), di Lorenzo Lucchesi ("ormai" 22ennne in cerca di potersi confermare dopo svariati prestiti - adesso su di lui c'è l'interesse del Palermo), del classe 2006 Tommaso Rubino (indiscusso protagonista della scorsa stagione di Primavera1 - su di cui è piombato l'interesse della Carrarese), del classe 2006 Maat Daniel Caprini che ha trovato anche qualche piccolo spazio con i grandi grazie a Raffaele Palladino (su di lui invece l'interesse della Juve Stabia). Mancano anche in questa lista il classe 2003 Filippo Distefano (in prestito al Frosinone nella stagione appena conclusa) e 2004 Costantino Favasuli (reduce da una stagione in Serie B col Bari).