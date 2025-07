Calciomercato Zortea se parte Dodo (o Fortini). Distefano in prestito secco alla Carrarese

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Stallo Dodo

Braccio di ferro senza passi avanti tra società e Dodo. Non ci sono offerte per il brasiliano che ha un contratto fino al 2027 e la Fiorentina aspetta di capire se rinnoverà.

Alternative sulla destra

Oltre a Fortini potrebbe essere provato Sottil a tutta fascia. Ma se uno di questi giocatori di fascia dovesse partire occhio a Zortea del Cagliari che piace alla società e anche al tecnico Pioli. Ma il Cagliari chiede almeno 8 milioni di euro

In uscita

Il Torino interessato agli esterni viola Sottil e Jonathan Ikoné. Nzola invece interessa a Pisa e Genoa mentre Distefano è in procinto di passare alla Carrarese in prestito secco.