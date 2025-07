FirenzeViola Pioli e una rosa extra large che spera in...occhi nuovi

La Fiorentina ha iniziato il ritiro tra visite mediche e test fisici e atletici al Viola Park che si completeranno nella giornata di domani, prima del primo allenamento pomeridiano a porte aperte. La rosa extralarge (33 elementi più 3 in arrivo)a disposizione di Stefano Pioli è il frutto di un'ossatura confermata, di qualche giovane ex Primavera e di tanti rientri dai prestiti. La società lo scorso anno ha iniziato una rivoluzione che con questa nuova sessione di mercato voleva portare a termine e per molti infatti il Viola Park sarà solo una tappa.

Gli ex prestiti e la speranza di un nuovo inizio

Ma c'è, tra i rientri dai prestiti, chi spera che possa essere l'inizio di una nuova storia in viola, scritta da un nuovo allenatore che li guardi come fosse la prima volta. O comunque senza pregiudizi e con i propri occhi. Stefano Pioli dovrà dunque capire in questo ritiro chi può tornare utile alla sua causa e chi ha ancora qualcosa da dare alla Fiorentina; ovviamente avrebbe ancora più tempo sul mercato, se non fosse per la necessità di sfoltire al più presto la rosa per concentrarsi su quella che sarà sulle liste Uefa e del campionato perché tra poco più di un mese si farà già sul serio.

Motivazioni e funzionalità parole chiave

E se Sabiri si è dimostrato entusiasta ancor prima di arrivare con un bel "let's go" via social, Antonin Barak ha lavorato tutte le vacanze con la tuta viola per farsi trovare pronto e convincere Pioli, determinato insomma a continuare ad indossarla quella tuta, d'altronde sa che questa per lui è l'ultima chance, come ha detto in un'intervista, e confida nel fatto che il tecnico da rossonero lo avrebbe voluto al Milan. Insomma Sabiri e Barak guidano la lista di quelli che non mollano l'idea di rimanere. Starà a Pioli, appunto, capire se le motivazioni sono sufficienti a convincerlo, di sicuro il tecnico dovrà basarsi anche sull'eventuale funzionalità di ciascuno, anche cambiando loro ruolo qualora fosse necessario.