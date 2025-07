Almeno un regista. La Fiorentina ci riproverà con Bernabé e Asllani: piste difficili

Nelle prossime ore, ponendo il focus sul centrocampo ancora in allestimento da parte della Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport potrebbe esserci un nuovo tentativo di Pradè e Goretti per Adrián Bernabé. Lo spagnolo avrebbe dato priorità alla permanenza tra i ducali e la richiesta del Parma rimane di 20 milioni, per questo la strada resta in salita, a maggior ragione dopo il raffreddamento della settimana scorsa portato dall’esposizione del giocatore a favore degli emiliani.

Sullo sfondo continua poi ad esserci Kristjan Asllani, ma anche qui i costi dell’operazione sono alti, con l’Inter che vuole almeno 18-20 milioni di euro. Quel che è certo è che la Fiorentina vuole chiudere almeno un’operazione in entrata a centrocampo e la spinta della dirigenza propenderà in questa direzione finché non verrà consegnato a Pioli almeno un play maker.