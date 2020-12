IND. FV, Ieri sera cena di squadra al centro sportivo

La Fiorentina aspetta con il fiato sospeso l'esito del nuovo giro di tamponi effettuato stamattina dopo aver appreso la notizia della positività di Prandelli, anche perché ieri la squadra, tecnico compreso, ha cenato al centro sportivo. In questo tempo di Covid per i giocatori è difficile fare gruppo oltre l'orario degli allenamenti e proprio per questo il pranzo al centro sportivo, quando possibile, diventa una di queste rare occasioni. Ieri sera la squadra, dopo i due giorni liberi per scaricare le scorie del ko di Milano e riprendere fiato dopo 3 partite in una settimana, si è ritrovata per fare il tampone in vista della ripresa e si è fermato poi a mangiare appunto insieme. Tra allenamenti e colloqui che ci sono stati in questi primi giorni di attività tra giocatori e Prandelli, non è certo la cena fatta con tutte le misure igieniche previste dal protocollo a fare paura, ma certo è una preoccupazione in più.